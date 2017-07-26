﻿ Народный репортёр. Долгострой на самом видном месте

Народный репортёр. Долгострой на самом видном месте

Автор:
Народный репортёр. Долгострой на самом видном месте

В Болашаке огородили землю под строительство дома, но не строят. Проезд для машин закрыт, приходится объезжать. Все в таком состоянии уже несколько лет, да еще и на самом видном месте.

Место: Болашак.

Дата: июль 2017 г.

Автор: анонимная публикация.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.07.2017, 17:28
  
Народный репортёр. Вершина инженерной мысли: подпереть забор палками
26.07.2017, 17:28
  
Народный репортёр. У орла разваливается постамент
26.07.2017, 17:21
  
Народный репортёр. Гостиница не работает и портит вид города 1
26.07.2017, 17:18
  
Народный репортёр. Джип перегородил проход для пешеходов во дворе
26.07.2017, 17:15
  
Народный репортёр. ​Добавьте «с» на вывеску!
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Актюбинцы сплотились в борьбе со зловонием 1
Врачи выставили в Интернете фото пациентки и раскрыли её диагноз «бесплодие»
Что означает бренд Актюбинской области 2
Вонь – из-за жары днём и прохлады ночью - главный эколог Жаксыгали Иманкулов 8
В Актобе увеличат количество призывников в армию
Гонок на проспекте не было - замначальника ДВД о смертельной аварии в парке
Народный репортёр. Вершина инженерной мысли: подпереть забор палками
Народный репортёр. У орла разваливается постамент
Народный репортёр. Гостиница не работает и портит вид города 1
Народный репортёр. Джип перегородил проход для пешеходов во дворе
Loading...