﻿ Народный репортёр. Гостиница не работает и портит вид города

Народный репортёр. Гостиница не работает и портит вид города

Автор:
Народный репортёр. Гостиница не работает и портит вид города

Гостиница «Шератон» не работает. Но так как она находится на центральной улице, можно было держать ее в надлежащем виде. Витрина вся запылена, на пыли пишут кому не лень. Кое-где и стройматериал отходит.

Место: пр. Абулхаир хана.

Дата: июль 2017 г.

Автор: анонимная публикация.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя pcproman
pcproman
Да не только Шератон. У нас все подобные фасады в пыли. Ни разу не видел чтоб их мыли.
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27.07.2017, 10:21
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