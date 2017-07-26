﻿ «Гранта» не пропустила автобус. Пострадали трое детей

«Гранта» не пропустила автобус. Пострадали трое детей

Автор:
«Гранта» не пропустила автобус. Пострадали трое детей

На перекрестке ул. Интернациональной и Шернияза «Лада Гранта» не пропустила автобус 14-го маршрута и врезалась в него. «Ладой» управляла 35-летняя водительница, сообщили в пресс-службе ДВД. В машине были трое ее детей: два сына 12 и 8 лет и 11-летняя дочь. Дети и мама получили сотрясение голов­ного мозга, ушибы, их госпитализировали в больницу.

– Вины нашего водителя нет, но для него это психологическая травма, – рассказал официальный представитель ТОО «Автопарк» Руслан Жилкаманов. – Водители машин должны понимать, что автобус большой, везет пассажиров, даже при скорости 20 или 30 километров в час остановить его нелегко, последствия могут быть тяжелыми. Мы желаем здоровья маме и детям и просим водителей быть внимательнее. Наши водители каждый день после работы проводят собрание, если произошло ДТП, подробно его разбираем. Автобус теперь нескоро выйдет на маршрут, пока пройдут экспертизы, потом ремонт, водителя на время следствия отстранили от вождения.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.07.2017, 20:50
  
Гонок на проспекте не было - замначальника ДВД о смертельной аварии в парке
25.07.2017, 17:33
  
Медики прокомментировали состояние пяти человек, сбитых в центре Алматы
25.07.2017, 15:02
  
В Алматы девушка за рулем сбила 5 человек, в том числе двоих детей
25.07.2017, 10:07
  
В Актобе по вине женщины-водителя пострадали трое детей 2
24.07.2017, 15:08
  
Депутат маслихата и советник акима погибли в ДТП на трассе в ЮКО
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Экс-директора ФК «Актобе» Дмитрия Васильева выпустили на свободу 1
Его убили, как собаку - мать погибшего администратора кафе в Жилянке 1
Почему в Актобе убирают газетные киоски 2
Уволенный из-за $20 000 чиновник стал директором больниц 6
Бандиты напали на ювелиров и стреляли в полицию
В Актобе нашли тело пропавшего без вести 14-летнего мальчика
В 12 микрорайоне перевернулась «Лада-Приора» 1
Детдомовца среди ночи задавил поезд 5
На улицы города выехали 20 новых автобусов 4
Хозяин автопарка Ундиргенов вышел на свободу 13
Loading...