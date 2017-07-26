﻿ В «Актобе» выбрали самую красивую болельщицу

На фото: Финалистки конкурса выступали в основном в красно-белых тонах. || Фото ФК «Актобе»

На этой неделе прошёл конкурс красоты «Мисс ФК «Актобе» 2017». Среди пяти самых красивых болельщиц выявляли лучшую. Ею стала студентка АРГУ им. Жубанова 22-летняя Эльвира Кидралина.

Конкурс «Мисс ФК «Актобе» 2017» решили провести к 50-летию клуба. В финал вышли 5 участниц. Финал проходил в понедельник, 24 июля в одном из ночных клубов Актобе. Обслуживающий персонал заведения доложил, что каждое место по контрамарке стоит 10 тысяч тенге. В итоге большинство посетителей и журналисты наблюдали за шоу стоя.

Зрители собрались у барной стойки, самые дорогие гости – на втором этаже, откуда прекрасно видны подиум и зал первого этажа. Среди гостей был и руководитель горспорта Евгений Гончаров. В составе жюри – известные люди Актобе, в том числе и футболисты Андрей Сидельников, Руслан Валиуллин, экс-игрок Сергей Рогачев. Во время беседы журналиста «Диапазона» с бывшим нападающим «красно-белых» к Рогачеву подошел депутат облмаслихата. Аскар Садыков представился дорогому гостю владельцем данного заведения и пожелал хорошего вечера.

Участницы конкурса появились перед зрителями, усевшись на заднее сиденье мотоцикла. Байкеры довезли их до самого подиума. Четыре из пяти конкурсанток были в абсолютно красном наряде. Одна девушка была в белом платье. На мониторе показали презентационный видеоролик о каждой участнице – кто она, как полюбила футбол, почему решила участвовать в конкурсе.

После этого ведущие давали девушкам разные задания, ведь конкурс, кроме внешней красоты, подразумевал и наличие футбольных знаний, раз победительница будет носить статус «лучшая болельщица клуба». Например, в образе телевизионного комментатора каждой участнице нужно было прокомментировать атаку «Актобе» на ворота соперника. Еще надо было расставить игроков и тренеров по позициям на схеме. Некоторые участницы путали футболистов с тренером. Также конкурсанток попросили уговорить гендиректора «Актобе» Максата Тюмалиева купить того или иного игрока.

– Купите Роналду, он вам пригодится, купите этого, он лучше, чем ваш, купите этого футболиста, у него такое тело! – речи девушек изрядно веселили публику.

Задания участницам давались с трудом. Нелегко было им и набивать мяч (бить по мячу и не давать ему опускаться на землю). Но в целом, все участницы были старательны и мило улыбались, когда что-то не получалось. Хорошо у них получилось завести публику. На одном из заданий их попросили спеть речевку фанатов «Актобе». Присутствовавшие фанаты подпевали и поддерживали конкурсанток.

В итоге после всех туров конкурса члены жюри огласили имена победительницы и призеров.

Титул «Мисс ФК «Актобе» 2017» завоевала 22-летняя Эльвира Кидралина.

Вице-мисс стала Венера Загрединова. Третье место заняла Алина Валиева.

Всеобщим голосованием болельщиков лучшей была признана Дания Кулярканова. Мисс «Креатив» – Айдана Джакасова.

Победительницы получили призы. За первое место – Iphone7, за второе место – сертификат на 400 000 на приобретение мебели, третье – меховое изделие (жилет из песца). Как сообщили организаторы, все участницы конкурса ушли с дорогими подарками от спонсоров.

Победительница конкурса Эльвира Кидралина рассказала «Диапазону», кто она и что для нее значит быть Мисс ФК «Актобе».

– Для меня это больше, чем конкурс. Я хотела утвердиться в статусе настоящей болельщицы ФК «Актобе». Подтолкнул меня к участию в конкурсе мой парень. На финал пришли все мои сестры, мой молодой человек, друзья. В финале были сложные задания, но я справилась. Я усиленно готовилась, учила историю клуба, запоминала, какие футболисты играли и так далее.

Эльвира коренная актюбинка, закончила 16-ю школу, сейчас обучается в университете им. Жубанова на менеджера по туризму.