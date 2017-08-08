﻿ Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца

Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца

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Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца

В Екатеринбурге врачи борются за жизнь годовалой девочки, поступившей в больницу с белковым голоданием, отеками, слабостью и пониженным до критических значений гемоглобином. До истощения малышку довели родители-вегетарианцы.

Девочке потребовалось переливание крови, сообщает Дни.ру.

Сейчас вместе с дочкой в больнице находится ее отец. По информации издания, за девочкой с рождения ухаживала мать, и вот именно она и является строгой вегетарианкой. Семьей уже заинтересовался местный следственный комитет.

"По предварительным данным проверки, годовалую девочку привезли в одну из екатеринбургских больниц с истощением, отёками тела и слабостью. Сейчас ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе доследственной проверки следователем СКР будут выясняться все обстоятельства, из-за которых могло ухудшиться состояние ребёнка. Также будут проверены условия жизни семьи, в которых воспитывается малолетняя девочка", - сообщили в следственном комитете России по Свердловской области.

Ранее пользователи соцсетей оказались шокированы поведением 44-летней матери троих детей. Женщина похвастала, что "вылечила" резаную рану на голове сына с помощью подорожника и красного перца. Как гордо сообщает женщина на своей странице в Instagram, она и двое ее младших детей "вегано-сыроеды". Убежденная сторонница веганизма упорно прививает свои взгляды на еду детям, лишая их возможности есть мясо и получать необходимый для роста и развития белок. Так, на одном из снимков Натальи подписчики заметили, что у ее сына сильно вздулся живот. Многие сделали вывод, что малыш страдает рахитом из-за голодания.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Твист.
Твист.
Упоротые веганы angry
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08.08.2017, 13:39
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Вот именно, веганы, а не вегетарианцы. Хотя для автора статьи похоже это одно и тоже. У тех и других, как правило, не бывает недостатка белка, т.к. он в достаточном количеств имеется в растительных продуктах. Возможно у девочки имеются другие нарушения или ее держали на голодной диете. Пониженный гемоглобин может быть связан с иммунодефицитом или недостатком В12.
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08.08.2017, 19:01
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