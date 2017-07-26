﻿ За взятку задержан районный замакима в Карагандинской области

Заместитель акима Абайского района Карагандинской области Д.Ж. Сулейменов подозревается Департаментом национального бюро по противодействию коррупции в получении взятки в размере 1,5 млн.

«Денежные средства были получены от руководителя ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в рамках государственной программы «Развитие регионов 2020» и дальнейшее покровительство», - сообщили в пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УВД Караганды. Проводится досудебное расследование.