﻿ BMW сбил четверых детей в Алматы

В ДТП пострадали четыре несовершеннолетних пешехода и виновник аварии. Также сильно повреждены оказавшиеся рядом автомобили.

Пять человек, из них - четыре ребенка, пострадали в результате тройного ДТП возле стадиона "Алматы Арена", сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

ДТП произошло по улице Момышулы напротив "Алматы Арена". Со слов очевидцев, Subaru Legacy, BMW и Toyota Mark 2 двигались в северном направлении по Момышулы, когда группа людей начала переходить дорогу по пешеходному переходу напротив стадиона.

Toyota остановилась в крайнем левом ряду, Subaru - в крайнем правом. Водитель BMW решил проскочить между ними. По невыясненным причинам, водитель не справился с управлением, врезался сначала в Subaru, потом его откинуло на Toyota и затем на пешеходов.

В ДТП пострадали пять человек: четыре ребенка-пешехода и водитель BMW. Их всех госпитализировали. После оказания первой медпомощи дети были отпущены домой.

В произошедшем разбирается полиция Алматы.