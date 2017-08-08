﻿ В Актобе поймали десять пьяных водителей за один день

Актюбинские полицейские с 7 по 12 августа проводят профилактическое мероприятие "Пьяный водитель - преступник", передает "Диапазон".
Как рассказали в пресс-службе ДВД, мероприятия проводятся для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и пресечения грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на аварийность и тяжесть последствий ДТП на дорогах области, в особенности управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Так, за первый день полицейские уличили местных водителей в нарушении правил дорожного движения 377 раз. 10 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 47 лихачей превысили скорость, и 5 актюбинцев управляли автомобилем лишенными водительских прав.
Кроме этого, в отношении одного актюбинца было возбуждено уголовное дело по ст. 346 УК РК. Он управлял автомобилем в состоянии опьянения и ранее был лишен водительских прав. В настоящее время проводится расследование.
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