﻿ В Актобе поймали десять пьяных водителей за один день

В Актобе поймали десять пьяных водителей за один день

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В Актобе поймали десять пьяных водителей за один день

Актюбинские полицейские с 7 по 12 августа проводят профилактическое мероприятие "Пьяный водитель - преступник", передает "Диапазон".

Как рассказали в пресс-службе ДВД, мероприятия проводятся для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и пресечения грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на аварийность и тяжесть последствий ДТП на дорогах области, в особенности управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Так, за первый день полицейские уличили местных водителей в нарушении правил дорожного движения 377 раз. 10 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 47 лихачей превысили скорость, и 5 актюбинцев управляли автомобилем лишенными водительских прав.

Кроме этого, в отношении одного актюбинца было возбуждено уголовное дело по ст. 346 УК РК. Он управлял автомобилем в состоянии опьянения и ранее был лишен водительских прав. В настоящее время проводится расследование.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя geniz
geniz
А сколько не поймали...
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09.08.2017, 09:56
фото пользователя ферзя
ферзя
И не поймают. Эти мероприятия пройдут и снова за рулем и лихачи и пьяницы будут чувствовать себя в безопасности. Где камеры стоят все знают, где их нет тоже. Посмотри по сторонам и если нет полиции ( а машину далеко видать) можно и нажать на газ. причем на простых улицах гонки и подрезы с выходом на встречку как с добрым утром. А пьянице и человеку без прав главное не нарушать, и не кто не остановит. Пока город защищен от лихачей только по центральным улицам, и то не всегда. Конечно больше намного добропорядочных водителей, но эти немногие так подвергают всех опасности, что приходится всеж констатировать что на дорогах бардак. 
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09.08.2017, 11:07
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