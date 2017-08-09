﻿ 50-летнюю женщину изнасиловали в такси в Костанайской области

24 июля, около трех часов ночи, 50-летняя жительница Карабалыка вышла на трассу, чтобы добраться до одного из сел, передает сайт газеты «Айна».

Женщину подобрало такси, в нем находились водитель, трое мужчин и одна девушка, которые ехали в том же направлении.

Переехав через железнодорожный переезд, машина свернула в другую от нужного направления сторону. Водитель успокоил женщину, уверив, что движется правильно и довезет ее до пункта назначения через полевые дороги. Вскоре попутчиков высадили, и женщина осталась в машине с водителем и его товарищем-пассажиром.

По дороге назад в Карабалык пассажир, несмотря на сопротивление, изнасиловал попутчицу. Женщину высадили в том же месте, где и подобрали. Она сразу написала заявление в РОВД.

При этом водитель заявил сотрудникам полиции, что ничего не видел и не слышал, так как играла громкая музыка и в машине было темно. Насильнику грозит до пяти лет лишения свободы.