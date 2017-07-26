﻿ В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ

В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ

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В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ

Как сообщает Sports.kz, наши польские коллеги из Przegląd Sportowy вспоминают, что в Казахстане «Легия» уже гостила, но в 2014 году это было в Актобе. Астана же очень развита в отличие от всей остальной страны.

В Актобе современным был только центр города, все остальное выглядело очень убого. Игроки «Легии» видели это собственными глазами, когда в день матча отправились на прогулку. Команду и польских журналистов возил по городу специальный автобус. Когда водитель подъехал к АЗС, то заправился без оплаты и пояснил, что регион настолько богат нефтью, что местные жители получают горючее бесплатно. Но то же самое не относится к другим товарам, и бедность просто била в глаза.

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Все комментарии (11):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
пиз....нес..."Когда водитель подъехал к АЗС, то заправился без оплаты и пояснил, что регион настолько богат нефтью, что местные жители получают горючее бесплатно. Но то же самое не относится к другим товарам, и бедность просто била в глаза." браво поляки)))
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26.07.2017, 17:41
фото пользователя 1870
1870
А вот он имидж во всей красе... Это акиму на ус...
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26.07.2017, 18:50
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Аким это вряд ли исправит. Менять нужно всю систему "под корень" со всеми актерами. Я вот поляков не очень, но тут с ними согласен. Когда живёшь, не замечаешь. А люди свежим взглядом, "со стороны " всегда виднее
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26.07.2017, 21:29
фото пользователя 1870
1870
Это к его недавним претензиям к газете. Не от СМИ имидж надо требовать, а от собственной работы, от аппарата вверенного - от села до города. СМИ лишь освещают фактуру - глаза общества.
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26.07.2017, 22:14
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
- Владим Владимиров­ич, нам бы в больнич­ку аппарат МРТ, а то уж совсем как в 19 веке лечимся... - У нас ещё не все монастыри оснащены кр­уизными яхтами. Дава­йте сначала решать самые первоочередные и наболевшие задачи.
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26.07.2017, 19:14
фото пользователя dimdimych
dimdimych
"...местные жители получают горючее бесплатно" так блэт, где мой бесплатный бензин??? angry
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26.07.2017, 22:15
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
ха, заметьте, это даже без Диапазона заметили!!!
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26.07.2017, 22:16
фото пользователя sulizok
sulizok
Был несколько раз в Польше. Там дерьмых мест дофига и больше! Даже в самой Варшаве мусор везде. Эта нация отличается от всех гнилостью взглядов,полной проституции политиков и и моськиным лаем
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27.07.2017, 02:45
фото пользователя Legolas
Legolas
"Д"... 2-1... в Вашу пользу...

Польские инвесторы благодаря матчу Актобе-Легия еще в 2014 году поняли всё...
Тогда я на этот матч не ходил, но читал нелестные отзывы польских болельщиков о нашем уровне жизни...
Некоторые жили в гостинице "Дастан", что в 11-м мкр-не и своими глазами видели сверху "Москву"...
И кафе "Taksim" им не очень оказалась...
И водитель видно пошутил, а поляки приняли это за чистую монету!

Кстати, последний матч который я посещал был Актобе - Вердер (Германия) в 2009 году... с той поры больше не ходил!
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27.07.2017, 08:26
фото пользователя 1870
1870
Верно подмечено.
ПС. "..водитель видно пошутил..." - понты даже на этом уровне, заразная привычка.
"...нелестные отзывы польских болельщиков". Действительно, акиму области надо нанять Си-Эн-Эн - они мастера лапшу вешать на уши, хороший тандем, Трампу на зависть.
Подковерные футбольные игры вконец оттолкнули зрителя. Сплошной бизнес. Уже лет 10 не хожу на матчи вообще, даже рядом Астана в евросезонах неплохо маячит вроде, но не то, не родное, наемники одни (иногда по ТВ или инету смотрю), а раньше обязательно посещал. Например с удовольствием вспоминаю матчи СССР-Норвегия в евроотборе-1987, Кайрат-Динамо Киев, Кайрат-Черноморец, Кайрат-Динамо Минск (1985). Нет того духа нынче.
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27.07.2017, 08:52
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Поляки ничего нового не открыли. Убогость и грязь города можно заметить, если есть с чем сравнивать.
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27.07.2017, 08:46
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