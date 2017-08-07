﻿ ​В Актобе будет сильная жара

​В Актобе будет сильная жара

Автор:
​В Актобе будет сильная жара

Актюбинцев ожидает жара +35..38 градусов.

В нескольких областях Казахстана возможны дожди с градом. На остальной территории страны - погода без осадков.

С прохождением фронтальных разделов на севере, центре, и востоке республики сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на севере - ночью и утром туман, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

Днем в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается очень сильная жара.

Днем в Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской, днем Северо-Казахстанской областях ожидается ветер 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, местами гроза, возможен град, шквал.

В Костанайской области ветер 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с, ночью и утром местами туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер местами 17-22, порывы 30 м/с, днем местами гроза, возможен град, шквал. В Карагандинской области ожидается местами гроза, возможен град, шквал, ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
09.08.2017, 10:44
  
Пациентов актюбинских больниц будут разделять "по срочности"
08.08.2017, 10:15
  
Актюбинцы наблюдали лунное затмение
08.08.2017, 17:37
  
В Актобе поймали десять пьяных водителей за один день 2
08.08.2017, 12:47
  
Фестиваль ретро-песен пройдет в Актобе
08.08.2017, 11:52
  
​В Казахстане внедряют медицинское страхование. Что для нас изменится?
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Пациентов актюбинских больниц будут разделять "по срочности"
В Минздраве не подтвердили информацию о завозе вируса Коксаки в Казахстан
Студенты из США о том, что их удивило в Казахстане 2
Фильм о строительстве Астаны покажет National Geographic
Фестиваль ретро-песен пройдет в Актобе
​В Казахстане внедряют медицинское страхование. Что для нас изменится?
Актюбинские выпускники смогут бесплатно получить образование
​Кто стал лучшим игроком ФК "Актобе" в июле
Актюбинцы наблюдали лунное затмение
Новорожденных оставили без прививок от гепатита В 1