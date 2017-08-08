В ночь с 7 на 8 августа актюбинцы наблюдали лунное затмение, передает "Диапазон".

Затмение лучше всего было видно с 23:22 и до 01:19 в Казахстане и России.

Луна исчезала с поля зрения примерно на четверть в нижней части диска. Среди пользователей социальных сетей это вызвало большой ажиотаж.

Напомним, последний раз полное затмение наблюдалось шесть лет назад.