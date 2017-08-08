﻿ Актюбинские выпускники смогут бесплатно получить образование

Выпускники прошлых лет, 9-11 классов, а также дети из малообеспеченных семей, которые по различным причинам не получили профессиональное образование, смогут стать участниками проекта "Бесплатное профессионально-техническое образование". Они будут обеспечены общежитиями, стипендиями, горячим питанием.

В акимате прошло совещание, на котором обсудили вопросы подготовки кадров в системе ТиПО и краткосрочного профессионального обучения.

По словам заместителя акима области Ербола Нургалиева, в регионе функционирует 41 колледж, где обучают 89 специальностям и 139 квалификациям, востребованным на рынке труда. В учебных заведениях обучаются более 27 тысяч студентов.

За последние пять лет за счет республиканского и местных бюджетов обновлена материально-технические базы колледжей на сумму более 693 млн. тенге, проведен капитальный ремонт 18 колледжей на сумму более 1 млрд. тенге. Вместе с тем, все еще остается острая необходимость обновления технологического парка лабораторий и мастерских, в особенности районных колледжей.

В ближайшие три года предварительная потребность региона в квалифицированных кадрах составляет свыше 7800 специалистов и рабочих. На 2017-2018 учебный год для приема студентов предусмотрены средства из местного бюджета на 4025 мест, а также трансферты из республиканского бюджета на 1085 мест.

Государственный образовательный заказ распределен по 82 специальностям, в том числе по новым 14 востребованным профессиям.

Также в области действует программа краткосрочного обучения по 31 специальности, в ней участвуют 28 колледжей. Уже обучено 1055 слушателей. Для обучения лиц, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, предусмотрены передвижные Мобильные учебные центры.