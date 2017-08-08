﻿ Фестиваль ретро-песен пройдет в Актобе

В Актобе пройдет фестиваль ретро-песен "Ән ғұмыр", посвященный дню рождения композитора Шамши Калдаякова, сообщает "Диапазон" со ссылкой на городской акимат Актобе.
Фестиваль состоится 15 августа в 19.00 в центральном парке имени первого президента РК. Вход свободный.
Шамши Калдаяков - заслуженный деятель культуры Казахстана, один из основоположников современной казахской эстрады, исполнитель народных песен.Одно из самых известных его произведений "Менің Қазақстаным" легло в основу Государственного гимна Республики Казахстан.
В концерте примут участие звезды казахстанской эстрады: Мирас и Куралай Бекжановы, Жадыра Арыстанова, Нургали Турлыбеков (Астана), заслуженный деятель культуры РК Бибигуль Жанузак (Астана) и артисты филармонии.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.