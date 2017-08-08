﻿ Фестиваль ретро-песен пройдет в Актобе

В Актобе пройдет фестиваль ретро-песен "Ән ғұмыр", посвященный дню рождения композитора Шамши Калдаякова, сообщает "Диапазон" со ссылкой на городской акимат Актобе.

Фестиваль состоится 15 августа в 19.00 в центральном парке имени первого президента РК. Вход свободный.

Шамши Калдаяков - заслуженный деятель культуры Казахстана, один из основоположников современной казахской эстрады, исполнитель народных песен.Одно из самых известных его произведений "Менің Қазақстаным" легло в основу Государственного гимна Республики Казахстан.

В концерте примут участие звезды казахстанской эстрады: Мирас и Куралай Бекжановы, Жадыра Арыстанова, Нургали Турлыбеков (Астана), заслуженный деятель культуры РК Бибигуль Жанузак (Астана) и артисты филармонии.