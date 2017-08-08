﻿ Фильм о строительстве Астаны покажет National Geographic

Всемирно известный телеканал National Geographic снял документальный фильм о строительстве главного объекта международной выставки ЭКСПО-2017 - сфере «Нур Алем». Вдохновившись Астаной, съемочная группа решила сделать этот фильм не только об одном здании, но и об истории города, выросшего за 20 лет в степи, передает казинформ

В нем отражено возведение крупных объектов столицы, в том числе новых вокзала и аэропорта, несмотря на сложные логистические, инфраструктурные и погодные условия, особенно в минусовую температуру до 40 градусов. Большая часть фильма рассказывает о сферическом здании ЭКСПО «Нур Алем» - единственном в мире такого размера с закруглёнными стёклами. Команда National Geographic засняла уникальный исторический кадр установки последнего стекла сферы.

Исполнительный продюсер телеканала Иван Бусо признался, что проект о «Нур Алеме» интереснее съёмок о самом высоком сооружении в мире - Башни Халифа в Дубае. Несмотря на впечатляющую высоту, небоскрёб остаётся небоскребом, в то время как сфера ещё и производит электроэнергию.

В съёмках фильма принял участие и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который рассказал о зарождении новой столицы.

Предпоказ 45-минутного фильма «Астана - город будущего», который был снят в рамках программы «Мегасооружения» (Megastuctures) о самых впечатляющих сооружениях, прошел сегодня в столице Казахстана. Мировая премьера состоится 10 августа в более чем 40 странах мира на 22 языках.

«Премьера фильма состоится на основном канале National Geographic Сhannel, его покажут по всей Евразии, включая Великобританию, Италию, Испанию, Польшу, Турцию, Сингапур, Индию. Очень много стран. Фильм будет транслироваться в течение следующих двух лет. Пока я не могу сказать о точном количестве показов», - сказала исполнительный вице-президент National Geographic Partners, Europe & Africa Дебора Армстронг.