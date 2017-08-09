﻿ Пациентов актюбинских больниц будут разделять "по срочности"

Пациентов актюбинских больниц будут разделять "по срочности"

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Пациентов актюбинских больниц будут разделять "по срочности"

Уже сейчас реконструируются приемные покои взрослого и детского стационаров по международной системе "триаж", предполагающей сортировку пациентов по категории срочности. Об этом "Диапазону" рассказали в пресс-службе акима области.

8 августа, аким области Бердыбек Сапарбаев ознакомился с работой Актюбинского медицинского кластера. Глава региона посетил здания детского и взрослого корпусов, осмотрел современное оборудование и палаты, побеседовал с медицинским персоналом и пациентами.

Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев рассказал о планах развития Актюбинского медицинского кластера.

По его словам, ведутся переговоры с южнокорейскими специалистами по строительству Check up центра, в котором пациенты смогут пройти комплексное обследование по индивидуальной программе.

В прошлом месяце началось строительство центра позитронно-эмиссионной топографии. В нем будут применяться инновационные методы исследования, которые позволят с высокой точностью на ранней стадии выявлять онкологические заболевания.

Также при детском стационаре в сентябре этого года будет открыт межобластной симмуляционный центр по обучению специалистов интегрированному ведению болезней детского возраста.

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