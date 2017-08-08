﻿ Туристы покидают Турцию из-за вспышки опасного вируса

Туристы покидают Турцию из-за вспышки опасного вируса

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Туристы покидают Турцию из-за вспышки опасного вируса

Он способен вызвать проблемы с сердцем и менингит.

Десятки туристов были вынуждены прервать свой отпуск в Турции из-за массового распространения вируса Коксаки, против которого до сих пор не изобретена вакцина. Особенно быстро "зараза" взяла в осаду морские курорты страны.

В Турции растет число российских туристов, заболевших чрезвычайно заразным вирусом Коксаки, передает РЕН ТВ. Обычно болезнь сопровождается повышением температуры до 40 градусов, зудящей сыпью по всему телу и сильным обезвоживанием.

Коксаки охватил все морские курорты Турции – их влажный и жаркий климат является идеальным местом для распространения эпидемии. Вакцины против вируса еще не придумано, поэтому врачи могут лишь бороться с симптомами.

Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусных заболеваний, которые передаются как кишечная инфекция, но возможен также и воздушно-капельный механизм передачи. Этот вирус может поражать также и сердце – вызывать миокардиты и перикардиты, и стать причиной менингита.

Информации о казахстанцах, заразившихся на турецких курортах опасным вирусом, пока нет.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
ветрянка?
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08.08.2017, 11:09
фото пользователя pcproman
pcproman
Как бы нам эту гадость не привезли горе-туристы турколюбы.
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08.08.2017, 13:42
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