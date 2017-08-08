﻿ Пожарные специально поджигали леса, чтобы получить премию

Пожарные специально поджигали леса, чтобы получить премию

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Пожарные специально поджигали леса, чтобы получить премию

Итальянские следователи выявили бригаду из 15 пожарных-добровольцев, которые разжигали пожары в лесах, чтобы затем сами их же потушить и получить за это премию, передает INTERFAX.RU

Расследование началось, когда стало известно, что очень многие добровольные борцы с огнем стали стремиться попасть именно в команду к 42-летнему Давиде Ди Вите. Это было связано с тем, что во время его дежурств всегда поступало множество сообщений о возгораниях. В итоге пожарные крайне часто выезжали на тушение лесных пожаров, причем борцам с огнем полагалась премия в €10 за каждый экстренный вызов.

По данным полиции, Ди Вита регулярно лично отправлялся на фургоне разжигать огонь. Нередко после этого он сам звонил в пожарную службу и сообщал об очередном замеченном лесном пожаре. Наконец, после этого Ди Вита приезжал со своими коллегами к месту происшествия и тушил им же разожженное пламя.

Теперь все фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и нанесении материального урона. Кроме того, часть «пожарных» обвиняются в умышленных поджогах.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Кто то тут говорил, что на западе нет коррупции. Ставил в пример.  Но я не раз говорил, что там где главное играют деньги, коррупция должна иметь место. Другое дело, что об том не говорят и не выпячивают на показ, Не опускается она у них  до мелочности. И как мы видим с фантазией, как делать деньги, у них тоже все обычно. Плевать им на лес и загазованность населенного пункта, чем дышат осматики, и какой принесет их пожар ущерб и последствия. 
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09.08.2017, 10:09
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Только сегодня заметила комменты на нур.кз о том, что у нас якобы есть водолазы, которые специально топят, чтобы спасать. Есть такое возможно вообще, то это высший пилотаж. Не то, что сицилийская мафия, поджигающая леса.
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09.08.2017, 11:05
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